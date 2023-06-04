Названа причина крушения поездов в Индии

Причиной железнодорожной катастрофы в восточном индийском штате Одиша, произошедшее в минувшую пятницу в районе города Баласор и унесшее более 280 жизней, стало изменение в системе электронной блокировки. Об этом сообщил в воскресенье журналистам министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий страны Ашвини Вайшнав.

"Уполномоченный по безопасности на железных дорогах расследовал дело и пусть отчет об этом будет предоставлен. Но мы установили причину инцидента и виновных в нем лиц. Произошло это из-за изменения в электронной блокировке", - приводит слова министра информационное агентство АНИ.

Глава ведомства не уточнил, почему произошли изменения в электронной блокировке, входящей в систему безопасности движения, и кто несет за это ответственность.

"Сейчас мы сосредоточены на восстановлении [движения поездов]", - отметил министр.