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Министр железных дорог Индии назвал причину крушения поездов

Причиной железнодорожной катастрофы в восточном индийском штате Одиша, произошедшее в минувшую пятницу в районе города Баласор и унесшее более 280 жизней, стало изменение в системе электронной блокировки. Об этом сообщил в воскресенье журналистам министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий страны Ашвини Вайшнав.

Названа причина крушения поездов в Индии
© globallookpress.com

"Уполномоченный по безопасности на железных дорогах расследовал дело и пусть отчет об этом будет предоставлен. Но мы установили причину инцидента и виновных в нем лиц. Произошло это из-за изменения в электронной блокировке", - приводит слова министра информационное агентство АНИ.

Глава ведомства не уточнил, почему произошли изменения в электронной блокировке, входящей в систему безопасности движения, и кто несет за это ответственность.

"Сейчас мы сосредоточены на восстановлении [движения поездов]", - отметил министр.

Катастрофа произошла в пятницу вечером в районе города Баласор в штате Одиша. Несколько вагонов скорого поезда, направлявшегося в Ченнаи, сошли с рельсов и врезались в товарный состав, стоявший на параллельных путях. Из-за столкновения многие вагоны перевернулись. Вскоре с сошедшими с рельсов вагонами столкнулся встречный пассажирский поезд. По разным оценкам, погибло от 288 до 294 человек.

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