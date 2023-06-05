Появилось видео упавших беспилотников в Калужской области

Появилось видео упавших беспилотных летательных аппаратов на трассе М3 «Украина» в Калужской области. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

Отмечается, что внешний вид дронов похож на те, которыми атаковали Москву и Подмосковье.

«Оба дрона не сдетонировали. Местный канал ES! сообщает, что дорога сейчас перекрыта», — говорится в публикации.

Сообщается, что в данный момент на месте инцидента работают экстренные службы.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что два беспилотника упали на трассу М3 в Калужской области. По словам главы региона, один из них совершил жесткую посадку — на 299 км, второй — на 283.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.