Появилось видео упавших беспилотников в Калужской области

Появилось видео упавших беспилотных летательных аппаратов на трассе М3 «Украина» в Калужской области. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.
Отмечается, что внешний вид дронов похож на те, которыми атаковали Москву и Подмосковье.
«Оба дрона не сдетонировали. Местный канал ES! сообщает, что дорога сейчас перекрыта», — говорится в публикации.
Сообщается, что в данный момент на месте инцидента работают экстренные службы.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что два беспилотника упали на трассу М3 в Калужской области. По словам главы региона, один из них совершил жесткую посадку — на 299 км, второй — на 283.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.