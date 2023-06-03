В Греции в контейнерах с бананами нашли 161 килограмм кокаина

Полиция Греции обнаружила в контейнерах с бананами, прибывшими из Латинской Америки, 161 килограмм кокаина. Об этом сообщает издание Kathimerini.

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Как стало известно журналистам, злоумышленники попытались незаконно ввезти на территорию Греции наркотические вещества на сумму приблизительно в 3,2 миллиона евро. В ходе совместной операции сотрудников безопасности Салоник и международных инстанций в греческом порту удалось изъять 100 упаковок кокаина, спрятанных в специально оборудованных тайниках в контейнерах с бананами.

Отмечается, что на эту партию психотропных веществ полицейские вышли в рамках расследования предыдущей поставки кокаина весом в 104 килограмма. В результате операции было арестовано 14 человек: четыре гражданина из Северной Македонии и 10 греков.