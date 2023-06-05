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Очевидцы запечатлели крушение четырехполосного моста в Индии

Четырехполосный автомост в индийском Бихаре, соединяющий два района страны - Султангандж и Хагарию, обрушился во второй раз за два года. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Момент крушения моста с безопасного расстояния сняли на мобильные телефоны очевидцы. Вначале обрушился один из фрагментов дорожного полотна в центре моста, после чего опоры покосились и мост буквально "сложился" в реку. Падение бетонных конструкций в воду создало крупные воды и облако воды.

О жертвах крушения не сообщается.

В момент крушения мост находился в фазе восстановления после частичного обрушения в ноябре 2022 года, к нему строилась подъездная дорога.

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Мост был открыт премьер-министром штата Бихар Нитишем Кумаром в 2014 году. Чиновник приказал провести расследование инцидента и заявил, что в отношении ответственных должностных лиц должны быть приняты строгие меры. Президент штата Самрат Чоудхари после падения моста подчеркнул, что в правительстве Кумара процветает коррупция.

Ранее в Конго мост обрушился во время торжественной церемонии его открытия.

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