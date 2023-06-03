Гладков рассказал о новых обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночь в регионе прошла беспокойно из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, система противовоздушной обороны работала над Белгородом.

Также чиновник сообщил, что в Разумном в результате обстрелов повреждены автомобили, в Соболевке Валуйского округа после обстрела из систем залпового огня ранены и погибли мирные жители. Гладков заверил, что посетит место обстрела в течение дня.

«А в Шебекино разбираемся, каким образом смогли проехать люди, которые пострадали во время очередного обстрела. Хотя количество обстрелов Шебекино значительно сократилось по сравнению даже с предыдущим днем, но все равно остается пока опасным», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков рассказал, что продолжается перераспределение людей из больших пунктов временного размещения в более комфортные — в студенческие общежития вузов и колледжей. Соответствующие поручения уже отданы.

Кроме того, с 1 июня до полного возвращения жители тех населенных пунктов, которые поверглись обстрелу, не будут платить коммунальные платежи.

«Остальные вопросы, которые связаны с возможностью получения какой-то дополнительной помощи от государства, стоят в повестке дня. Надеюсь на поддержку Правительства Российской Федерации», — добавил Гладков.

Также он сообщил, что 300 детей из Белгородской области были эвакуированы на лето в Калугу, еще 300 — в Ярославль.