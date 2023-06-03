$80.88-0.0987.10+0.52

Губернатор Гладков рассказал об обстановке в Белгородской области и погибших после обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночь в регионе прошла беспокойно из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, система противовоздушной обороны работала над Белгородом.

Гладков рассказал о новых обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ
© РИА Новости

Также чиновник сообщил, что в Разумном в результате обстрелов повреждены автомобили, в Соболевке Валуйского округа после обстрела из систем залпового огня ранены и погибли мирные жители. Гладков заверил, что посетит место обстрела в течение дня.

«А в Шебекино разбираемся, каким образом смогли проехать люди, которые пострадали во время очередного обстрела. Хотя количество обстрелов Шебекино значительно сократилось по сравнению даже с предыдущим днем, но все равно остается пока опасным», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков рассказал, что продолжается перераспределение людей из больших пунктов временного размещения в более комфортные — в студенческие общежития вузов и колледжей. Соответствующие поручения уже отданы.

Кроме того, с 1 июня до полного возвращения жители тех населенных пунктов, которые поверглись обстрелу, не будут платить коммунальные платежи.

«Остальные вопросы, которые связаны с возможностью получения какой-то дополнительной помощи от государства, стоят в повестке дня. Надеюсь на поддержку Правительства Российской Федерации», — добавил Гладков.

Также он сообщил, что 300 детей из Белгородской области были эвакуированы на лето в Калугу, еще 300 — в Ярославль.

Ранее Гладков сообщал, что при обстреле Шебекино пострадали два человека.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий