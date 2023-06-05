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Землетрясение магнитудой 3,2 произошло на Сахалине

Землетрясение магнитудой 3,2 произошло на Сахалине. Его зафиксировали утром 5 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сахалинское отделение Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение магнитудой 3,2 произошло на Сахалине
© Depositphotos

По данным сейсмологов, эпицентр стихии находился в 12 километрах на юг от села Онор Смирныховского района, расположенного в центральной части острова. Очаг залегал на глубине пяти километров.

Предполагается, что жители села могли ощутить подземные толки силой до 3 баллов.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее сообщалось, что 4 июня в море Банда у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр стихии находился в 282 километрах на юго-запад от города Туал, население которого составляет порядка 39,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 112 километров.

2 июня на северо-западе Аргентины произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр стихии располагался в 19 километрах на запад от города Андалгала, население которого составляет порядка 14 тысяч человек. Очаг стихии залегал на глубине 8 километров.

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