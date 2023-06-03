Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Аргентине магнитудой 5,1

В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 19 км от города Андалгала, очаг залегал на глубине 8 км.

Отмечается, что в городе Андалгала проживают примерно 14 тысяч человек. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Землетрясение произошло в ночь на четверг, 1 июня. Расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского составило 385 км. Очаг находился на глубине 46,3 км. Отмечается. что угроза цунами не объявлялась, местные жители в диспетчерскую службу не обращались. У берегов Аляски также произошло землетрясение магнитудой 6,2. О жертвах и разрушениях не сообщается.