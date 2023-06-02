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В центре Москвы задержали с наркотиками чемпиона мира по рукопашному бою Баймасханова

Сотрудники полиции в центре Москвы задержали с наркотиками чемпиона мира по рукопашному бою Мовсара Баймасханова. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в правоохранительных органах.

В Москве задержан с наркотиками чемпион мира по рукопашному бою
© РИА Новости

"Инцидент произошел на Тестовской улице. Сотрудники полиции для проверки документов остановили такси. При этом пассажир, который в нем находился, заметно

нервничал. Выяснилось, что это спортсмен Мовсар Баймасханов, у него выявлено более 0,30 г запрещенных наркотических веществ. Чемпион мира по рукопашному бою был задержан", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанный сообщил, что наркотики хранил без цели сбыта, для личного употребления.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили ТАСС, что инцидент произошел 1 июня.

"На Тестовской улице сотрудниками ГИБДД ГУ МВД России по Москве была остановлена автомашина Toyota Auris с регистрационным знаком такси, в котором в качестве пассажира находился гражданин 1994 года рождения, у которого при себе был обнаружен сверток с наркотическим веществом. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сказали в главке.

Мовсар Баймасханов - чемпион мира по рукопашному бою 2021 года. Он - пятикратный чемпион России, а также трехкратный чемпион Европы.

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