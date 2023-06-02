В Москве задержан с наркотиками чемпион мира по рукопашному бою

"На Тестовской улице сотрудниками ГИБДД ГУ МВД России по Москве была остановлена автомашина Toyota Auris с регистрационным знаком такси, в котором в качестве пассажира находился гражданин 1994 года рождения, у которого при себе был обнаружен сверток с наркотическим веществом. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сказали в главке.