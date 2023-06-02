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Очевидцы засняли торнадо в Самарской области

Около села Бариновка в Самарской области местные жители засняли торнадо, который двигался в сторону административного центра. Об этом сообщает «Самара онлайн».

Торнадо заметили на фоне резкого ухудшения погоды – в регионе началась гроза и ливень. После этого жители сразу нескольких населённых пунктов стали сообщать об огромном столбе из ветра и пыли. При этом жителей Самарской области накануне предупредили о надвигающейся непогоде, а в МЧС объявили штормовое предупреждение. Согласно показаниям очевидцев, смерч двигается в сторону Самары.

Отмечается, что подобные погодные явления редкость для Самарской области. Последний раз подобное происходило в регионе 2 года назад – тогда местных жителей также предупредили о надвигающемся смерче.

Ранее на видео попал огненный смерч в Курганской области.

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