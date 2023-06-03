В Германии горят гектары леса на полигоне с боеприпасами

В районе города Ютербог в немецком Бранденбурге с 31 мая горят леса на военном полигоне, где хранятся боеприпасы. Об этом сообщает ZDF, ссылаясь на экстренные службы. Уточняется, что на данный момент огнем охвачены 35 га леса и ситуация осложняется из-за усиливающегося ветра.

"Со среды экстренные службы района тушат лесной пожар на территории, на которой находятся боеприпасы", - сказано в сообщении.

По информации телеканала, к тушению возгорания привлекли 25 пожарных машин. Ранее сообщалось, что в Бодайбинском районе Иркутской области возник лесной пожар из-за топлива, которое вылилось из перевернувшегося бензовоза. Бензовоз с топливом направлялся в поселок Таксимо. Водитель машины не справился с управлением и перевернулся, после чего разлившееся топливо загорелось. Огонь перекинулся на лес, который пытались потушить пожарные.