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В Петербурге в пятиэтажке прогремел взрыв

В Санкт-Петербурге в пятиэтажном здании на Омской улице местный 39-летний житель лишился нескольких пальцев после того, как поджег предмет, похожий на дымовую шашку. Как передает Telegram-канал Mash на Мойке, мужчина нашел предмет на улице, а дома решил его поджечь. KP.RU со ссылкой на свой источник пишет, что взрыв произошел на лестничной клетке. Пострадавший мужчина ранее был судим.

В Петербурге в пятиэтажке прогремел взрыв
© News.ru

Ранее судимый мужчина нашел на помойке дымовую шашку, принес ее в свой дом. Поднялся на лестничную клетку на последнем этаже. И там попытался ее поджечь, она хлопнула. Кисть ему будут ампутировать, — заявил источник.

На месте инцидента работают экстренные службы. Сам мужчина госпитализирован с травматической ампутацией трех пальцев. Медики подтвердили, что устроитель взрыва был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в подмосковной деревне Взгляднево мужчина лишился кисти из-за сдетонировавшего в руках самодельного взрывного устройства. ЧП произошло 7 мая в лесу. Прибывшие на помощь медики диагностировали у него осколочное ранение грудной клетки, рваные повреждения конечностей и контузию правого глаза.

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