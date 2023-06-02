В Петербурге в пятиэтажке прогремел взрыв

В Санкт-Петербурге в пятиэтажном здании на Омской улице местный 39-летний житель лишился нескольких пальцев после того, как поджег предмет, похожий на дымовую шашку. Как передает Telegram-канал Mash на Мойке, мужчина нашел предмет на улице, а дома решил его поджечь. KP.RU со ссылкой на свой источник пишет, что взрыв произошел на лестничной клетке. Пострадавший мужчина ранее был судим.