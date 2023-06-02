В Санкт-Петербурге задержали находящегося в федеральном розыске дезертира

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 32-летнего дезертира, находящегося в федеральном розыске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

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По данным ведомства, 1 июня правоохранители узнали, что около дома №42 на Зверинской улице заметили фигуранта. Отмечается, что он скрывался от прокуратуры из-за того, что сбежал с места службы. Тогда силовики приехали и поймали россиянина.

В отношении него было возбуждено дело по части 5 статьи 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ. Сейчас задержанный находится в СИЗО.