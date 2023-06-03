В Вене ламы сбежали из цирка и пошли гулять по железнодорожным путям

В Вене сбежавшие из цирка ламы пришли на железнодорожные пути и заблокировали движение поездов. Об этом сообщает железнодорожная компания ÖBB в социальных сетях.

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По данным пресс-службы компании, из-за лам произошел сбой в работе городских электричек в период с 10:55 до 11:15 по местному времени между станцией Центральный вокзал Вены и станцией Вена-Мейдлинг.

Сотрудники железнодорожной компании, полиции и цирка объединились, чтобы поймать животных и убрать их с путей. В результате инцидента ни одна лама не пострадала. Животные были транспортированы в цирк, сейчас они находятся в безопасности.