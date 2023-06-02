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Стало известно о взрывах в Харькове

В Харькове прозвучали взрывы, сообщило днем 2 июня издание «РБК-Украина» в Telegram.

Стало известно о взрывах в Харькове
© globallookpress.com

В частности, звуки взрывов слышали жители Чугуевского района Харьковской области.

При этом отмечается, что на момент сообщения в городе не звучала воздушная тревога, однако, согласно данным официальной карты, в 17:09 (совпадает с московским) она была объявлена. Причины взрывов пока неизвестны.

Утром 2 июня сообщалось, что ночью в Киеве произошел мощный взрыв. По словам очевидца, дым виден был на севере города и поднимался в сторону Вышгорода.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился проверить бомбоубежища по всей стране.

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