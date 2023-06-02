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Мошенники украли у подмосковной пенсионерки 250 тысяч рублей

В Подмосковье аферисты обманули пенсионерку и украли у нее 250 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 2 июня.

Мошенники украли у подмосковной пенсионерки 250 тысяч рублей
© : Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По ее словам, преступление произошло в городе Подольск. Жительнице микрорайона Климовск позвонил неизвестный, который представился полицейским. Мужчина сообщил, что внучка 86-летней женщины стала виновницей серьезного ДТП, в котором пострадал человек. Чтобы не привлекать родственницу к уголовной ответственности аферист потребовал от пенсионерки крупную сумму денег. Доверчивая пенсионерка согласилась и передала 250 тысяч рублей прибывшему к ее подъезду курьеру. Позже женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Просмотрев записи с камеры видеонаблюдения правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 21-летний уроженец Санкт-Петербурга. По его словам, он нашел работу курьером в интернете. В его обязанности входило забирать деньги и перечислять их на указанные работодателем счета, оставляя себе пять процентов от суммы.

Фигуранта заключили под стражу. Полиция проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям, а также ищет его соучастников.

Другой аферист обманул коллекционера в Москве на 250 тысяч рублей. Мужчина продал потерпевшему поддельные старинные монеты и антикварную ложку.

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