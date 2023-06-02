"По Шебекинскому городскому округу было выпущено 850 единиц различных боеприпасов. Погибших нет. К сожалению, к 12 пострадавшим ранее добавилось еще 4 человека. Всех доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где врачи им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. Повреждения получили 3 административных здания, общежитие, 10 предприятий и коммерческих объектов. На территории города полностью отсутствует электроснабжение и водоснабжение", - написал он в Telegram-канале.