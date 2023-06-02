$80.88-0.0987.10+0.52

Число пострадавших при обстреле Шебекина 1 июня выросло до 16

Количество пострадавших при обстреле Шебекина 1 июня, ставшем самым массированным с начала обстрелов Белгородской области, выросло до 16. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"По Шебекинскому городскому округу было выпущено 850 единиц различных боеприпасов. Погибших нет. К сожалению, к 12 пострадавшим ранее добавилось еще 4 человека. Всех доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где врачи им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. Повреждения получили 3 административных здания, общежитие, 10 предприятий и коммерческих объектов. На территории города полностью отсутствует электроснабжение и водоснабжение", - написал он в Telegram-канале.

7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий