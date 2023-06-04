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Пожар произошел на складе на юго-востоке Москвы

Пожар произошел на складе в Текстильщиках. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

Пожар произошел на складе на юго-востоке Москвы
© ТАСС

«В 02:01 04.06.2023 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Грайвороновская, д. 5, стр. 1. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было обнаружено возгорание одноэтажного складского ангара. На месте пожара организован штаб пожаротушения. Площадь пожара уточняется», - пояснили в ведомстве.

Указывается, что сведений о пострадавших не поступало.

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