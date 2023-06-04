Пожар произошел на складе на юго-востоке Москвы

«В 02:01 04.06.2023 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Грайвороновская, д. 5, стр. 1. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было обнаружено возгорание одноэтажного складского ангара. На месте пожара организован штаб пожаротушения. Площадь пожара уточняется», - пояснили в ведомстве.