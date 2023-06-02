Московский пенсионер две недели дрейфовал в море на лодке

Москвич почти две недели провел в Белом море на резиновой лодке без мотора, сообщает Карельская республиканская поисково-спасательная служба (КРПСС) во «ВКонтакте». Спасатели отбуксировали лодку 66-летнего мужчины на берег. Помощь врачей ему не понадобилась.

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01.06.2023 оперативному дежурному ГКУ КРПСС, поступило сообщение о том, что мужчина 1957 г.р, житель г. Москва, 19 мая 2023 года отправился на весельной лодке ПВХ (без лодочного мотора) из н.п. Кандалакша Мурманской области, в акваторию Белого моря в путешествие без обозначения конечной точки маршрута, — говорится в сообщении.

О дрейфующем в море мужчине спасателям рассказал турист. Он попросил уточнить место положение лодки и оказать помощь пенсионеру. Спасатели совместно с МЧС России по Республике Карелия созвонились с мужчиной, который рассказал, что его уносит в открытое море.