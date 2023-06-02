$80.88-0.0987.10+0.52

Московский пенсионер две недели дрейфовал в море на резиновой лодке

Москвич почти две недели провел в Белом море на резиновой лодке без мотора, сообщает Карельская республиканская поисково-спасательная служба (КРПСС) во «ВКонтакте». Спасатели отбуксировали лодку 66-летнего мужчины на берег. Помощь врачей ему не понадобилась.

Московский пенсионер две недели дрейфовал в море на лодке
© vk.com/spasatel.krpss

01.06.2023 оперативному дежурному ГКУ КРПСС, поступило сообщение о том, что мужчина 1957 г.р, житель г. Москва, 19 мая 2023 года отправился на весельной лодке ПВХ (без лодочного мотора) из н.п. Кандалакша Мурманской области, в акваторию Белого моря в путешествие без обозначения конечной точки маршрута, — говорится в сообщении.

О дрейфующем в море мужчине спасателям рассказал турист. Он попросил уточнить место положение лодки и оказать помощь пенсионеру. Спасатели совместно с МЧС России по Республике Карелия созвонились с мужчиной, который рассказал, что его уносит в открытое море.

Ранее на трассе Екатеринбург — Тюмень полиция задержала пенсионерку. Оказалось, что пожилая женщина перевозила спайс, спрятав его внутри речной рыбы. Задержанная ранее уже была судима за аналогичное преступление.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий