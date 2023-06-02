В Петербурге нашелся пропавший месяц назад депутат

Депутат петербургского муниципального округа «Княжево» Сергей Масликов нашелся после того, как месяц не выходил на связь с родными, сообщили «Невским новостям» в правоохранительных органах города. В полиции рассказали, что народный избранник вернулся домой.

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Издание сообщает, что изначально о пропаже 41-летнего депутата шестого созыва ВМО Петербурга муниципального округа «Княжево» Сергея Александровича Масликова заявил в полицию заявил его брат в четверг, 1 июня. Он отметил, что не мог созвониться с Масликовым в течение долгого времени. Соседи народного избранника также не смогли пролить свет на ситуацию, так как давно не видели мужчину.

Сообщается, что Сергей Масликов вернулся домой в пятницу, 2 июня. Теперь ему предстоит явиться в отдел полиции, чтобы написать встречное заявление о прекращении розыскных мероприятий.

Сергей Масликов до марта 2023 года работал инженером в АО «Северная верфь», откуда уволился. Мужчине 41 год, он не был судим и не привлекался к административной ответственности.

Где находился депутат, не уточняется.