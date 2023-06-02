$80.88-0.0987.10+0.52

В Петербурге нашелся депутат, пропавший месяц назад

Депутат петербургского муниципального округа «Княжево» Сергей Масликов нашелся после того, как месяц не выходил на связь с родными, сообщили «Невским новостям» в правоохранительных органах города. В полиции рассказали, что народный избранник вернулся домой.

В Петербурге нашелся пропавший месяц назад депутат
© МО КНЯЖЕВО

Издание сообщает, что изначально о пропаже 41-летнего депутата шестого созыва ВМО Петербурга муниципального округа «Княжево» Сергея Александровича Масликова заявил в полицию заявил его брат в четверг, 1 июня. Он отметил, что не мог созвониться с Масликовым в течение долгого времени. Соседи народного избранника также не смогли пролить свет на ситуацию, так как давно не видели мужчину.

Сообщается, что Сергей Масликов вернулся домой в пятницу, 2 июня. Теперь ему предстоит явиться в отдел полиции, чтобы написать встречное заявление о прекращении розыскных мероприятий.

Сергей Масликов до марта 2023 года работал инженером в АО «Северная верфь», откуда уволился. Мужчине 41 год, он не был судим и не привлекался к административной ответственности.

Где находился депутат, не уточняется.

Ранее москвичка нашлась спустя три дня после свидания с мужчиной из Tinder. После исчезновения подруга подключила к поискам всех родственников, друзей и полицию. Оказалось, что девушка просто потеряла телефон во время свидания и отправилась на дачу к новому знакомому.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий