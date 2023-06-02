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RT: Юлию Навальную могут арестовать в аэропорту в случае приезда в Москву

Юлию Навальную могут арестовать в аэропорту в случае приезда в Москву. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

RT: Юлию Навальную могут арестовать в аэропорту в случае приезда в Москву
© РИА Новости

Отмечается, что жена осужденного Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) планирует прилететь в столицу для участия в процессе по новому уголовному делу против супруга.

По словам источник RT, Навальной могут предъявить обвинения по тем же статьям, что и ее мужу: о создании и финансировании экстремистского сообщества, а также о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Как утверждает источник RT в окружении сторонника Навального Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом), нынешнее руководство ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) во главе с Марией Певчих (признана в РФ иностранным агентом) убеждают Юлию Навальную приехать в Россию. По словам источника, вероятно, так они пытаются избавиться от конкурента.

Ранее в Мосгорсуд поступило новое дело на Алексея Навального, обвиняемого в создании экстремистского сообщества.

В настоящее время Навальный отбывает наказание в колонии в Покрове Владимирской области. Дважды условно осужденный, он был объявлен в России в розыск за неоднократные нарушения условий отбывания наказания. Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.

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