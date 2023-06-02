Эвакуацию объявили в Японии из-за приближения тайфуна

В пятницу, 2 июня, из-за приближения тайфуна «Мавар» в Японии была объявлена эвакуация для почти 139 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал NHK.

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Наивысший уровень опасности объявлен в префектуре Вакаяма в южной части Японии. Он означает необходимость экстренных и неотложных мер для спасения собственной жизни, в том числе, когда перемещение в эвакуационный пункт уже не представляется возможным из соображений безопасности.

Правительство страны призывает граждан укрыться выше второго этажа, по возможности выбрать максимально безопасное место, не выходя на улицу. Такие рекомендации здесь получили свыше 12 тысяч человек.

По всей стране отменено 260 авиарейсов, остановлено движение скоростных поездов между Токио и Нагоей.

В настоящее время тайфун остановился к юго-востоку от Японского архипелага, однако его влияние ощущается на большей территории по всему восточному побережью страны. За счет медленного продвижения на север ливневые дожди принимают затяжной характер, говорится в статье.