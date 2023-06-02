Москвичка мечтала сняться в клипе SHAMAN, но стала жертвой мошенников

Московская модель попалась на мошенников, которые предложили ей сняться в клипе SHAMAN. Как сообщает Telegram-канал Baza, злоумышленники попытались ее шантажировать.

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Объявление о съемках клипа 36-летняя москвичка увидела в модельном чате. Она связалась с организаторами кастинга — ее попросили прислать портфолио, личные данные и параметры. Женщина прошла в массовку, однако собеседники стали пророчить ей главную роль в ролике. Для этого нужно было пройти дополнительный кастинг и перевести 700 рублей за аренду костюма.

Модель согласилась, а после созвонилась по видеосвязи с организаторами. С ней говорили мужчина и женщина, которые в ходе собеседования попросили москвичку несколько раз встать в различные позы. После этого они завершили звонок, а через некоторое время стали требовать денег, угрожая разослать кадры с собеседования на «весь интернет».