$80.97-0.0386.58+0.08

В Калужской области образовалась шестиметровая воронка при взрыве БПЛА

В Калужской области взорвавшийся возле нефтеперерабатывающего завода дрон образовал шестиметровую воронку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Калужской области образовалась шестиметровая воронка при взрыве БПЛА
© РИА Новости

Дрон упал в пяти километрах от нефтеперерабатывающего завода «Первый завод», после чего загорелась сухая трава. Возгорание было потушено пожарными.

Ранее врио губернатора Смоленской области Василий Анохин заявил, что два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в регионе.

Согласно сообщению Анохина, атака произошла около трех часов ночи по местному времени (совпадает с мск) в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района.

Уточняется, что критических повреждений в результате атаки, а также пожаров и пострадавших нет. Оперативные службы области работают на месте для устранения последствий.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о ночной атаке украинских беспилотников.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий