В Калужской области образовалась шестиметровая воронка при взрыве БПЛА

В Калужской области взорвавшийся возле нефтеперерабатывающего завода дрон образовал шестиметровую воронку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Дрон упал в пяти километрах от нефтеперерабатывающего завода «Первый завод», после чего загорелась сухая трава. Возгорание было потушено пожарными.

Ранее врио губернатора Смоленской области Василий Анохин заявил, что два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в регионе.

Согласно сообщению Анохина, атака произошла около трех часов ночи по местному времени (совпадает с мск) в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района.

Уточняется, что критических повреждений в результате атаки, а также пожаров и пострадавших нет. Оперативные службы области работают на месте для устранения последствий.