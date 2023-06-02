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В Белгородской области ответили на слухи о новой атаке диверсантов

Оперативный штаб Белгородской области назвал фейком информацию, что украинские диверсанты снова попытались прорваться в регион. Об этом сообщает РИА Новости.

В Белгородской области ответили на слухи о новой атаке диверсантов
© ТАСС

Накануне, 1 июня, в Минобороны РФ заявили о срыве попытки ВСУ вторгнуться в белгородский город Шебекино и устроить там теракт.

Военные рассказали, что ранним утром ВСУ в составе двух мотопехотных рот с танками попытались вторгнуться в Белгородскую область в районе пункта пропуска «Шебекино».

В Минобороны подчеркнули, что украинские силы были отброшены и понесли значительные потери, пересечь границу с Россией им не удалось.

На приграничной территории было уничтожено более 30 боевиков и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

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