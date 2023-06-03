Возросло число погибших от обстрелов Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число погибших в результате обстрелов 2 июня приграничных с Украиной районов возросло. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По его словам, три человека погибли в селе Соболевка Валуйского городского округа — двое мужчин скончались на месте от полученных травм, еще одна женщина с осколочным ранением передней умерла в машине скорой помощи. Накануне вечером сообщалось о двух погибших в этом селе.

Еще две женщины погибли в поселке Маслова Пристань близ Шебекино — они находились в автомобиле, в который прилетел снаряд, выпущенный Вооруженными силами Украины. Также пострадали восемь человек, шестерым из них понадобилась госпитализация. По данным Гладкова, за минувшие сутки по Шебекинскому городскому округу было выпущено 371 различных боеприпасов.

«На территории города полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение», — добавил губернатор.