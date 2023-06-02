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При обстреле ВСУ приграничного региона погибли россияне

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Шебекинского округа Белгородской области погибли два человека. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Россияне погибли при обстреле ВСУ приграничного региона
© Lenta.ru

По его словам, противник обстрелял участок автодороги в поселке Маслова Пристань.

«Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте», — написал он.

Известно также, что во второй машине есть двое пострадавших. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго — осколочные ранения нижних конечностей.

«В тяжелом состоянии они доставлены в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — уточнил Гладков.

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