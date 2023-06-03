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Baza: начиненный взрывчаткой дрон взорвался у нефтеперерабатывающей станции в Смоленской области

Беспилотник взорвался на территории нефтеперерабатывающей станции в Смоленской области, передает Telegram-канал Baza.

В Смоленской области БПЛА взорвался возле нефтеперерабатывающей станции
© globallookpress.com

Взрыв произошел на территории станции вблизи деревни Пересна.

Сотрудники предприятия услышали громкий взрыв. Обследовав территорию, они обнаружили взорвавшийся беспилотник самолетного типа и глубокую воронку.

Дрон был начинен взрывчаткой мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в результате атаки украинскими беспилотниками в ночь на 2 июня в Курске был поврежден подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению Старовойта, сейчас завершаются подсчеты стоимости ущерба — всем оказывается максимальная быстрая помощь. Пострадавших нет.

Тelegram-канал Baza также писал, что пятиэтажное жилое здание пострадало в результате обстрела со стороны Украины.

До этого губернатор Старовойт заявлял о ночной атаке украинских беспилотников.

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