В Красноярском крае загорелись пиломатериалы на площади 1 тыс. кв. м

"В 10:37 (06:37 мск) поступило сообщение о пожаре пиломатериала и отходов лесопиления в н. п. Тасеево Тасеевского района. По предварительным данным, погибших и травмированных нет. Площадь загорания составляет 1 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.