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В Красноярском крае загорелись пиломатериалы на площади 1 тыс. кв. м

Пиломатериалы и отходы лесопиления загорелись на площади 1 тыс. кв. м в Тасеевском районе Красноярского края. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС.

В Красноярском крае загорелись пиломатериалы на площади 1 тыс. кв. м
© РИА Новости

"В 10:37 (06:37 мск) поступило сообщение о пожаре пиломатериала и отходов лесопиления в н. п. Тасеево Тасеевского района. По предварительным данным, погибших и травмированных нет. Площадь загорания составляет 1 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 35 человек, 11 единиц техники, в том числе от подразделений МЧС России 22 человека и 6 единиц техники.

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