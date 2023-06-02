На юге города в вестибюле метро вандал разбил створку турникета. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 2 июня.

По ее словам, инцидент произошел на станции «Южная» московского метрополитена. Выходя со станции 36-летний мужчина без видимых причин ударил ногой стеклянную створку турникета, разбив ее.

— За порчу имущества на объекте общественного транспорта предусмотрена уголовная ответственность по статье «Вандализм», — отметила Нефедова.