Под Калугой упал неопознанный объект

В Калужской области неопознанный объект упал на территории Кировского района. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

По его информации, объект упал в лесу и взорвался. В результате происшествия объекты экономики и жилые дома не повреждены, местные жители не пострадали.