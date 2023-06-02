В брянском селе загорелся жилой дом после обстрела ВСУ

В селе Новая Погощь Суземского района Брянской области загорелся жилой двухквартирный дом после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

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Глава отметил, что в результате атаки никто из мирного населения не пострадал. Оперативные службы работают на месте, подчеркнул Богомаз.

До этого сообщалось, что при обстреле брянского села Ломаковка со стороны Украины загорелся жилой дом. По сведениям губернатора региона, тогда никто не пострадал. Специалисты были направлены к месту происшествия.