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В Краснодарском крае при загадочных обстоятельствах пропали супруги вместе с лабрадором

В Краснодарском крае четвертый день ищут супругов, которые уехали на автомобиле вместе с собакой и не вернулись. Об этом сообщает отряд "ЛизаАлерт" в официальной группе в социальной сети "ВКонтакте".

Супруги пропали вместе с лабрадором при загадочных обстоятельствах
© Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края/VK

По предварительным данным, 28 мая 2023 году супруги Мария и Артем Полковниченко 36 и 35 лет уехали на легковом автомобиле Chevrolet Niva серого цвета вместе с палевым лабрадором. С тех пор об их местонахождении ничего не известно. Последний раз супругов видели на территории Щербиновского района.

Известно, что рост Марии составляет 158 см. У нее среднее телосложение, рыжие волосы и голубые глаза. Рост Артема - 170 см. Он худощавого телосложения с темными волосами и серо-синими глазами. Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры уже четвертый день ищут пару.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске уже 10 дней ищут 32-летнего местного жителя.

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