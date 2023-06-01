Беспилотник сбросил боеприпас на подстанцию в российском селе

Беспилотник сбросил боеприпас на подстанцию в селе Гоголевка Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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В результате жители населенного пункта остались без света. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий налета. Информации о пострадавших в российском селе нет.

Ранее в Белгороде взорвался беспилотник. В результате пострадали два местных жителя. Как рассказали горожане, взрыв прогремел в районе улицы Щорса. После этого над городом поднялся черный дым. Позже в сети появилось фото с поврежденными автомобилями. Другая горожанка сняла на видео поврежденные взрывной волной окна своей квартиры.