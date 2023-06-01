Мэр Белгорода рассказал подробности о взрыве в городе

Взрывоопасных устройств на месте предварительного падения беспилотного летательного аппарата в Белгороде не обнаружено. Об этом сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram -канале.

По его словам, предположительно беспилотник взорвался во время падения неподалеку от земли. Пострадали два человека, а также поврежден один автомобиль.