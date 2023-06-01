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Мэр Белгорода рассказал подробности о взрыве в городе

Взрывоопасных устройств на месте предварительного падения беспилотного летательного аппарата в Белгороде не обнаружено. Об этом сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

По его словам, предположительно беспилотник взорвался во время падения неподалеку от земли. Пострадали два человека, а также поврежден один автомобиль.

Очевидцы сообщили о взрыве в Белгороде

«Работают взрывотехники. Все специалисты на месте: МЧС, МВД, администрация. Взрывоопасных устройств, по предварительным данным, не обнаружено. Ждем заключение и в ближайшее время откроем движение по дороге», — пояснил градоначальник.

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