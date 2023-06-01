Мэр Белгорода рассказал подробности о взрыве в городе
Взрывоопасных устройств на месте предварительного падения беспилотного летательного аппарата в Белгороде не обнаружено. Об этом сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
По его словам, предположительно беспилотник взорвался во время падения неподалеку от земли. Пострадали два человека, а также поврежден один автомобиль.
«Работают взрывотехники. Все специалисты на месте: МЧС, МВД, администрация. Взрывоопасных устройств, по предварительным данным, не обнаружено. Ждем заключение и в ближайшее время откроем движение по дороге», — пояснил градоначальник.