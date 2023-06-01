Опубликовано фото с обломком взорвавшегося в Белгороде беспилотника

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фотографию с обломком взорвавшегося в Белгороде беспилотного летательного аппарата. Изображение он разместил в Telegram.

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На снимке видно обугленный предмет прямоугольной формы, похожий на фрагмент фюзеляжа или крыла беспилотника.

Ранее были опубликованы последствия взрыва в Белгороде. На кадрах видно поврежденный автомобиль, а также машину скорой помощи.