Опубликовано фото с обломком взорвавшегося в Белгороде беспилотника
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фотографию с обломком взорвавшегося в Белгороде беспилотного летательного аппарата. Изображение он разместил в Telegram.
На снимке видно обугленный предмет прямоугольной формы, похожий на фрагмент фюзеляжа или крыла беспилотника.
Ранее были опубликованы последствия взрыва в Белгороде. На кадрах видно поврежденный автомобиль, а также машину скорой помощи.
1 июня жители Белгорода сообщили о мощном взрыве в районе улицы Щорса. После этого над городом поднялось облако черного дыма.