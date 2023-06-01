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Суд продлил арест Дарье Треповой*, обвиняемой в теракте

Басманный районный суд продлил арест Дарьи Треповой*, которую подозревают в организации теракта в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб журналист Владлен Татарский. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 1 июня.

Суд продлил арест Дарье Треповой*, обвиняемой в теракте
©  Кирилл Зыков / АГН Москва

По словам пресс-службы, девушка проведет в СИЗО до 2 сентября.

Теракт, о котором идет речь, произошел на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По версии следствия, именно девушка принесла в помещение взрывное устройство внутри статуэтки. В результате взрыва погиб журналист Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Подозреваемую задержали. Во время допроса она частично признала свою вину, однако заявила, что не знала о том, что внутри бюста находится взрывчатка. Во время допроса она рассказала, что задание ей дал журналист Роман Попков, в связи с чем МВД объявило мужчину в розыск.

Позже Росфинмониторинг внес Трепову* в перечень террористов и экстремистов.

По версии НАК, теракт был организован спецслужбами Украины. Подробнее о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

*— внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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