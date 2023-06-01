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Бастрыкин предложил запретить публиковать данные нападавших на школы

Глава СК Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» предложил запретить публиковать в СМИ данные нападавших на школы. По его мнению, это необходимо сделать, чтобы уменьшить число подражателей. Среди основных причин противозаконного поведения несовершеннолетних Бастрыкин назвал социальную неустроенность, отсутствие занятости, досуга и родительского контроля, а также низкий уровень нравственного сознания.

Бастрыкин предложил запретить публиковать данные нападавших на школы
© РИА Новости

Анализ ряда нападений на образовательные учреждения показывает, что они имели волновой характер и были вызваны предшествующими эпизодами, широко освещаемыми в СМИ, — сказал глава СК.

10 апреля казанский стрелок Ильназ Галявиев пообещал выплатить компенсации потерпевшим. Он пояснил, что планирует написать книгу, чтобы не ограничиваться работой в колонии, а деньги от реализации тиража направить на закрытие всех исков, сообщает «360». Общая сумма всех гражданских исков составила 48 млн рублей.

Галявиев совершил нападение на гимназию № 175 в Казани утром 11 мая 2021 года. В результате атаки погибли девять человек, в том числе семеро детей, еще 24 получили ранения. Галявиева признали вменяемым. Сам он раскаялся в содеянном и попросил прощения у родных и близких погибших и пострадавших.

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