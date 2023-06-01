Подмосковному чиновнику вынесли приговор за получение крупной взятки

Приговор за получение крупной взятки и превышение должностных полномочий Орехово-Зуевский городской суд Подмосковья вынес экс-руководителю территориального управления Росимущества в Московской области Николаю Пешкову. Чиновника отправили в колонию строгого режима, сообщает областная прокуратура.

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«Пешков признан виновным по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, в период с декабря 2020 года по август 2021-го Пешков через посредников получил от руководителя коммерческой организации оплаченные авиабилеты до Сочи, трансфера от аэропорта до отеля и номера в гостинице для него и его супруги. Общий размер взятки составил около 300 тысяч рублей.

Вознаграждение передавалось за отказ принимать меры по обжалованию в апелляционном порядке судебных актов, вынесенных по искам организации к территориальному управлению Росимущества в Московской области, уточняет ведомство.

Помимо этого, не имея необходимых на то оснований и поручения Росимущества, Пешков организовал подготовку документов для заключения договора купли-продажи земельного участка площадью в 260 тысяч квадратных метров между территориальным управлением Росимущества в Московской области и коммерческой организацией с его последующей регистрацией.

В результате коррупционных действий чиновника Росимуществу причинен ущерб в размере 1,3 миллиарда рублей.

Пешкова приговорили к четырем с половиной годам исправительной колонии строгого режима. Занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, он не сможет ближайшие пять лет.