Мужчина с автоматом и в куртке «Жилищника» ограбил автосервис

По его данным, налет на автосервис произошел на проспекте Мира. На лице мужчины была надета медицинская маска. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, что человек в синей куртке, войдя в мастерскую, сначала обыскал верстак, а затем достал из сумки предмет, похожий на автомат Калашникова, и направил на сотрудника, находившегося за кассой. Получив деньги, злоумышленник скрылся.