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Один человек получил ранение при обстреле Шебекино украинскими войсками

Один человек пострадал при обстреле украинскими войсками города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Один человек получил ранение при обстреле Шебекино украинскими войсками
© lenta.ru

По словам губернатора, мужчина получил осколочное ранение стопы. Помимо этого, несколько расположенных в городе зданий были повреждены прямыми попаданиями снарядов.

1 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекино из РСЗО «Град».

Ранее Гладков опроверг информацию о погибшем при обстреле автобуса в Шебекино. По его словам, эти сообщения не подтверждается ни главой Шебекинского городского округа, ни сотрудниками скорой помощи.

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