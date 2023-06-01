Один человек получил ранение при обстреле Шебекино украинскими войсками
Один человек пострадал при обстреле украинскими войсками города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По словам губернатора, мужчина получил осколочное ранение стопы. Помимо этого, несколько расположенных в городе зданий были повреждены прямыми попаданиями снарядов.
1 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекино из РСЗО «Град».
Ранее Гладков опроверг информацию о погибшем при обстреле автобуса в Шебекино. По его словам, эти сообщения не подтверждается ни главой Шебекинского городского округа, ни сотрудниками скорой помощи.