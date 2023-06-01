Главу крупной компании ограбили на 21 млн рублей в Москве

Пятеро налетчиков избили и ограбили генерального директора компании «Таксити» Феликса Маргаряна возле его дома в Москве, передает РЕН ТВ. У мужчины отняли пять наручных часов известных элитных марок, ювелирные изделия и 21 миллион рублей.

Позднее врачи диагностировали у пострадавшего ушибленную рану головы и множественные ссадины на теле, — сообщил информированный источник телеканала.

В мае в Кабардино-Балкарии грабители вломились в дом к члену комиссии Совета местного самоуправления городского поселения Майский Александру Макарьеву и украли у него 18 млн рублей. Сначала они избили чиновника, потом приставили нож к его горлу и забрали деньги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое.