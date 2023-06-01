Пожар вспыхнул в здании общежития после обстрела города Шебекино снарядами "Града"
Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино снарядами "Града", в результате чего в здании общежития произошел пожар. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Вячеслав Гладков.
"Во многих пабликах появилась информация, что есть один погибший и два пострадавших в автобусе. Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, – он пустой", – поделился глава региона.
По словам Гладкова, в городе сейчас нет света. После атаки разрушения получило в том числе здание администрации.