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Пожар вспыхнул в здании общежития после обстрела города Шебекино снарядами "Града"

Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино снарядами "Града", в результате чего в здании общежития произошел пожар. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Вячеслав Гладков.

"Во многих пабликах появилась информация, что есть один погибший и два пострадавших в автобусе. Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, – он пустой", – поделился глава региона.

По словам Гладкова, в городе сейчас нет света. После атаки разрушения получило в том числе здание администрации.

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