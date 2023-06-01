Рогов сообщил о минимум 10 взрывах в городе Пологи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг нанесли удар по городу Пологи Запорожской области, произошло порядка 10-13 взрывов. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Город Пологи снова под обстрелом ВСУ. В Пологах Запорожской области около 09:30-09:45 мск прозвучало порядка 10-13 взрывов", - написал он в своем Telegram-канале.

Другие подробности произошедшего пока не приводятся.