Очевидцы рассказали о подробностях падения беспилотника под Калугой

Во время поражения беспилотного летательного аппарата под Калугой произошло два взрыва. Такие подробности Telegram-каналу Shot сообщили очевидцы произошедшего.

Собеседники канала рассказали, что сначала система противовоздушной обороны поразила беспилотник в небе, после этого он упал и произошел еще один взрыв. Уточняется, что обломки дрона разлетелись в радиусе ста метров.