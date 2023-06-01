Очевидцы рассказали о подробностях падения беспилотника под Калугой
Во время поражения беспилотного летательного аппарата под Калугой произошло два взрыва. Такие подробности Telegram-каналу Shot сообщили очевидцы произошедшего.
Собеседники канала рассказали, что сначала система противовоздушной обороны поразила беспилотник в небе, после этого он упал и произошел еще один взрыв. Уточняется, что обломки дрона разлетелись в радиусе ста метров.
1 июня правительство Калужской области сообщило, что около поселка Товарково упал и взорвался неопознанный объект, в результате случившегося никто не пострадал.