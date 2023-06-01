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Очевидцы рассказали о подробностях падения беспилотника под Калугой

Во время поражения беспилотного летательного аппарата под Калугой произошло два взрыва. Такие подробности Telegram-каналу Shot сообщили очевидцы произошедшего.

Очевидцы рассказали о подробностях падения беспилотника под Калугой
© РИА Новости

Собеседники канала рассказали, что сначала система противовоздушной обороны поразила беспилотник в небе, после этого он упал и произошел еще один взрыв. Уточняется, что обломки дрона разлетелись в радиусе ста метров.

1 июня правительство Калужской области сообщило, что около поселка Товарково упал и взорвался неопознанный объект, в результате случившегося никто не пострадал.

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