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В Калужской области упал неопознанный объект

Неопознанный объект упал в четверг утром в поле около поселка Товарково в Калужской области, в результате произошедшего при падении взрыва повреждений и пострадавших нет, сообщила пресс-служба правительства региона.

Неопознанный объект упал в Калужской области
© Telegram-канал Shot

"В 10:11 в Дзержинском районе Калужской области в поле около поселка Товарково упал неопознанный объект. В результате чего произошел взрыв и образовалась воронка с последующим возгоранием травы", - говорится в распространенном сообщении.

На месте работают подразделения МЧС, пострадавших и повреждений в результате инцидента не зафиксировали.

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