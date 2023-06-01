Верховный суд России предложил расширить подсудность дел о терроризме

Верховный суд (ВС) России предлагает расширить подсудность уголовных дел о терроризме на все окружные и флотские военные суды, чтобы снизить нагрузку на судей четырех судов, которые сейчас рассматривают эту категорию дел, а также сократить бюджетные расходы на их командировки и сроки рассмотрения дел. Об этом сообщает РАПСИ.

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Соответствующие изменения содержат подготовленные ВС законопроекты, представленные на рассмотрение Пленума.

В пояснительной записке отмечается рост числа дел о преступлениях, связанных с террористической деятельностью, рассмотренных 1-м Восточным, 2-м Западным, Центральным и Южным окружными военными судами.