$80.99+0.3186.50-0.01

Верховный суд России предложил расширить подсудность дел о терроризме

Верховный суд (ВС) России предлагает расширить подсудность уголовных дел о терроризме на все окружные и флотские военные суды, чтобы снизить нагрузку на судей четырех судов, которые сейчас рассматривают эту категорию дел, а также сократить бюджетные расходы на их командировки и сроки рассмотрения дел. Об этом сообщает РАПСИ.

Верховный суд России предложил расширить подсудность дел о терроризме
© Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Соответствующие изменения содержат подготовленные ВС законопроекты, представленные на рассмотрение Пленума.

В пояснительной записке отмечается рост числа дел о преступлениях, связанных с террористической деятельностью, рассмотренных 1-м Восточным, 2-м Западным, Центральным и Южным окружными военными судами.

В 2018 году они вынесли приговоры по 275 делам в отношении 375 человек, в 2022 году — 612 дел в отношении 687 фигурантов. Причем их рассмотрение потребовало значительных финансовых затрат на проезд и проживание судей, а также другие издержки — 122 миллиона рублей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий