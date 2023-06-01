Похожий на взрывчатку предмет нашли у аэропорта Шереметьево

Предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, обнаружили рядом с Международным шоссе недалеко от московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По данным портала, предмет цилиндрической формы с металлическим наконечником длиной около 30 сантиметров. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Тосненском районе Ленинградской области полицейские задержали мужчину, на дачном участке которого были обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ).