«Мемориал»* оштрафовали на 300 тысяч рублей за дискредитацию армии России

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал общественную организацию «Мемориал»* (признана в РФ НКО-иноагентом) на 300 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Санкции наложены по статье 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ»). Поводом для составления административных протоколов послужили две публикации на сайте организации.