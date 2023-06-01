В Петербурге мужчина задержан по обвинению в изнасиловании девушки на остановке

Житель Санкт-Петербурга задержан за изнасилование 21-летней девушки на остановке. Об этом рассказывает "Фонтанка".

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По данным источника, петербургская полиция узнала об изнасиловании, совершенном неизвестным на остановке общественного транспорта, от 21-летней пострадавшей. Девушка обратилась к правоохранителям и сообщила, что мужчина подошел к ней, когда она дожидалась автобуса на улице Комсомола в Калининском районе города, и домогался ее. Она пыталась сопротивляться, но все равно подверглась насильственным действиям сексуального характера.

Поисками подозреваемого по возбужденному делу сотрудники уголовного розыска занимались две недели. В итоге им удалось задержать предполагаемого виновника преступления накануне утром на Индустриальном проспекте в Красногвардейском районе.

Было установлено, что 45-летний петербуржец ранее обвинялся в грабеже, но был отправлен на принудительное психиатрическое лечение.