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Российский уголовник получил срок за криминальный статус

В Астраханской области 33-летнего российского уголовника приговорили к 9 годам особого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии и организацию деятельности экстремистской организации и ее финансирования. Об этом в четверг, 1 июня, в своем Следственного комитета России (СКР).

Российский уголовник получил срок за криминальный статус
© Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Как установил суд, в 2019 году отбывавший срок в исправительной колонии № 6 заключенный получил от уголовного мира криминальный статус «положенец», после чего организовал на территории колонии ячейку движения АУЕ (движение признано экстремистским и запрещено на территории России).

Злоумышленник распространял на других заключенных идеологию запрещенного движения, поддерживал дисциплину согласно его нормам и сохранял преступные традиции в колонии.

24 мая сообщалось, что в Новосибирске осудили на шесть лет 40-летнего мужчину, участвовавшего в движении АУЕ.

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